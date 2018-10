Accusé de viol, Cristiano Ronaldo n'a plus sa vignette sur le site d'EA Sports, son sponsor Nike "profondément préoccupé"

Ces réactions interviennent trois jours après que la police de Las Vegas a annoncé avoir rouvert l'enquête sur les accusations portées par Kathryn Mayorga, 34 ans aujourd'hui, qui affirme dans une plainte au civil que le footballeur l'a sodomisée de force le 13 juin 2009 lors d'une soirée à Las Vegas. Après les faits, les deux parties se seraient rencontrées pour conclure à un accord financier d'un montant de 375.000 dollars en contrepartie du silence absolue de la plaignante. Selon Leslie Stovall, son avocat, celle-ci espère non seulement "obtenir justice" en mettant Ronaldo face à ses responsabilités, mais aussi "empêcher que ce qui lui est arrivé n'arrive à d'autres femmes". Après avoir subi depuis des années un traumatisme psychologique, elle a trouvé "beaucoup de courage" pour attaquer le footballeur grâce au mouvement #MeToo qui dénonce depuis un an les abus sexuels commis par des hommes de pouvoir.





"Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et de ce que je crois", a écrit mercredi sur son compte Twitter la star du ballon rond. "Je refuse de nourrir ce cirque médiatique monté par des gens qui cherchent à se faire de la publicité à mes dépens", a-t-il ajouté dans ce message en anglais, se disant serein et avec "la conscience claire". La star a reçu le soutien du président de la fédération portugaise de football, qui a tenu à exprimer jeudi sa "totale solidarité avec Cristiano Ronaldo au moment où sa réputation est mise en cause". Plus tard dans la journée, c'est son club, la Juventus Turin, qui lui a signalé son soutien.