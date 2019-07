Finale de la CAN 2019 : l'excitation monte à Paris

La finale de la CAN 2019 entre l'Algérie et le Sénégal aura lieu dans la soirée du 19 juillet 2019 au Caire, en Égypte. Les deux équipes ont beaucoup de supporters dans l'Hexagone et ces derniers attendent le match avec impatience. Aucun des deux camps ne veut laisser passer cette occasion. Du côté des boutiques, les produits dérivés tels que les drapeaux se vendent comme des petits pains. En attendant le moment fatidique, les supportrices sénégalaises travaillent en chantant.



