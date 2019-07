Sénégal-Algérie : Cissé-Belmadi, deux enfants de Champigny-sur-Marne sur le banc

RETROUVAILLES - Ce vendredi, Djamel Belmadi et Aliou Cissé vont s'affronter au sommet du football africain, pour une finale de CAN de prestige entre l'Algérie et le Sénégal. En plus de leurs carrières respectives de joueur professionnel, les deux sélectionneurs ont beaucoup de choses en commun, à commencer par Champigny-sur-Marne, où ils ont tous les deux grandi.