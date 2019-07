VIDÉO - L’Algérie championne d’Afrique : la liesse des supporters, des débordements limités

Au stade du Caire, où la finale s’est jouée, le célèbre slogan "One, two, three, viva l'Algérie" a résonné, entonné par les supporters en liesse. Des groupes de jeunes et des familles venus pour la plupart du pays spécialement pour la finale face au Sénégal ont fait flotter le drapeau au vent en chantant à la gloire de leur équipe.





A Alger forcément, les rues ont été prises d'assaut par la foule de fans, au son des klaxons, des youyous, des vuvuzelas et des explosions de feux d'artifice zébrant le ciel sans interruption, et à la lumières des fumigènes qui éclairaient la nuit de rouge. Même les nombreux scooters chevauchés par les jeunes Algérois ont eu du mal à se frayer un chemin dans la foule compacte, où s'agitaient de nombreux drapeaux algériens. Plus tôt dans la journée, ces mêmes rues de la capitale avaient vu défiler les manifestants qui protestent chaque vendredi contre le régime.