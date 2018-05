Finale de la Coupe de France : les supporters des Herbiers croient à la victoire !

La finale de la Coupe de France opposant Les Herbiers et PSG se tiendra mardi 8 mai 2018, au stade de France. Face au géant parisien, les supporters vendéens se préparent tôt pour assister au match et pensent déjà à la victoire. Ils seront 30 000 à venir supporter leur équipe de troisième division qui va affronter une équipe internationale.



