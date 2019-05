Finale de la Ligue des champions : Mauricio Pochettino, du PSG à Tottenham… et de Tottenham au PSG ?

Mauricio Pochettino fait donc assurément partie de ces entraîneurs ayant conservé un point de vue de joueur. Parce que, joueur, il voyait déjà comme un entraîneur ? "Oui, autant il y a des coachs, je n’aurais pas parié un euro qu'ils le deviendraient quand ils jouaient, autant Mauricio, c’était évident, confirme Alonzo. Il échangeait très souvent avec Luis Fernandez et son adjoint, Jean-Louis Gasset. On pourrait presque dire que le 3e coach, c’était Mauricio (rires). C’était un peu l’adjoint de l’adjoint. Il était très, très souvent avec eux. Et je me rappelle en avoir parlé avec Jean-Louis et Luis à l'époque, ils adoraient tous les deux échanger avec lui. Il posait des questions sur tout, il voulait savoir qui, comment on allait jouer. Donc quand un gars fait ça à 29 ans, et quand on connaît son caractère, son empathie, son intelligence, et surtout sa connaissance des hommes, là on se dit qu’il deviendra coach. Ça crevait les yeux."