Finale de la Ligue des champions : en football, le beau est-il l’ennemi du bien ?

LCI - On n’a jamais vu autant de supporters de l’Ajax en France depuis au moins vingt ans. Est-ce la démonstration que le "beau" dans le football reste la notion la plus universelle qui soit ?

Thibaud Leplat - Oui, l’Ajax a permis de mettre le doigt sur cette expérience universelle, et pas du tout subjective, du beau. Une expérience sans concept, sans aucun préjugé. Après des matchs comme ceux à Madrid ou à Turin (où l’Ajax s’est imposé à la surprise générale en 8es et en quarts de finale retour, ndlr), une unanimité se crée quasi instantanément, auprès du connaisseur mais aussi du non connaisseur. Ils font partie des rares matchs que j’ai pu regarder avec ma copine et qui l’ont enthousiasmée. Parce que cette beauté du jeu de l’Ajax est de l’ordre de l’évidence. Bien sûr, toutes les équipes n’ont pas les capacités techniques ou tactiques pour développer un tel jeu. Mais quand il s’exprime comme ça, le football devient un art, par moments. Ce sont des moments de grâce, qui dépassent les contraintes. L’immatériel s’invite alors dans la matière. Ce qui résout la contradiction de la contrainte physique et de la liberté humaine. Quand on voit l’Ajax, on a l’impression qu’il n’y a plus de limites.





Une telle coordination dans les mouvements collectifs est-elle comparable à celle d'un ballet de danse ?

Tout à fait. La danse serait un sport si on regardait le même spectacle tous les jours. Si on regardait quotidiennement le Lac des Cygnes, par la même compagnie, on deviendrait des commentateurs sportifs. C’est la répétition qui fait le sport. C’est la différence fondamentale avec l'art. En ce qui concerne la nature de l'exercice lui-même, en revanche, c’est très proche. Il y a aussi beaucoup d'imprévus dans la danse : tous les artistes vous diront qu’une représentation n'est jamais parfaitement identique à une autre. Dans le football, nous repérons plus facilement cet imprévu parce que nous regardons la même équipe jouer plusieurs fois. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas le football disent que c’est toujours pareil. Ils ne sont pas capables d'y voir l'imprévu.