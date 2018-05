Finale de la Ligue des champions : comment Liverpool peut battre le Real Madrid

L’adage affirmant que seules les montagnes ne se rencontrent pas ne s’applique pas à la Ligue des champions où, quand débute la phase à élimination directe, l’essentiel du spectacle consiste justement à voir les gros clubs se croiser et s’entrechoquer. Liverpool, quintuple vainqueur de la compétition reine du football de clubs, a ainsi dû venir à bout de Manchester City et de l’AS Rome, en quarts et en demi-finales, pour se hisser jusqu’à la finale de samedi soir, à Kiev, face au tout-puissant Real Madrid. Et comme lors des tours précédents, c’est peu dire que le club anglais n’est pas favori.