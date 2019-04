Florent Malouda apprend son licenciement du FC Zürich... en consultant Twitter

À 38 ans, Florent Malouda fait durer le plaisir. En effet, l’ex-finaliste de la Coupe du monde 2006 avec les Bleus se décrit toujours comme un footballeur professionnel sur la bio de son compte Twitter. Et celui qui n’a encore jamais annoncé sa retraite, et qui a essayé, en vain, de disputer la Gold Cup avec la sélection guyanaise, découvre, au fil de cette fin de carrière en pente douce, l’autre face du football, moins clinquante et moins sympathique, loin des personnels aux petits soins et des contrats somptuaires qui faisaient son quotidien du temps où il évoluait à Lyon ou Chelsea.