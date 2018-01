Foot : l'arbitre Tony Chapron a été exclu par la FFF après son tacle lors de Nantes-PSG

Dimanche, à la fin du match entre le FC Nantes et le PSG, l’arbitre Tony Chapron n'a pas apprécié d'être bousculé involontairement par un joueur nantais. Il tombe à terre, puis assène un tacle au joueur. Ce geste d'humeur lui a valu une notoriété mondiale en quelques heures. Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre par la Fédération française de football.



