France-Islande : comment les Vikings en sont arrivés à ne plus faire peur

Incapables de gagner depuis le 14 janvier dernier, et un succès face à la modeste équipe d'Indonésie (4-1), les Islandais ont pris froid. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs dix matches (sept défaites et deux nuls), avec pour unique fait d'arme le nul contre une Argentine aux abois (1-1). "L'Islande est dans le creux de la vague mais les rencontres cette année ont aussi été difficiles. Lors des cinq derniers matches, l'équipe a affronté cinq équipes supposément plus fortes : l'Argentine, le Nigéria, la Croatie, la Suisse et la Belgique", analyse le journaliste au Morgunblaðið. "Et puis, l'Islande ne fait pas de bons résultats lorsqu'ils jouent en amical. Ça a rarement été le cas. Sans doute parce qu'ils ne déploient pas le même esprit de combativité."





Au-delà de cette panne de résultats, c'est donc l'état d'esprit de l'équipe qui est remis en cause. Où sont passées la solidité et la solidarité qui faisaient la force de l'Islande jusqu'alors ? Pas vraiment rassurant, à l'heure d'affronter les Bleus, ce jeudi soir à Guingamp (à 21h sur TF1 et en direct commenté sur LCI). L'Islande s'attend d'ailleurs à vivre "un match extrêmement difficile" contre les champions du monde. 'Il y a un profond respect des Islandais pour la France. D'autant plus après leur victoire en Coupe du monde", avoue Kristján Jónsson. "Les joueurs français sont bien connus en Islande, notamment ceux qui évoluent en Angleterre chaque week-end." Après avoir été giflés, les Vikings auront à cœur de ne pas tendre l'autre joue.