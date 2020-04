La L1 et la L2 arrêtées, Macron incite les autres championnats européens à en faire de même

La décision d'arrêter les championnats professionnels en France a été critiquée en Espagne, notamment par le président de la Liga Javier Tebas, interrogé par Marca : "Je ne comprends pas pourquoi il serait plus dangereux de jouer au football à huis clos, avec toutes les précautions, que de travailler sur une chaîne de montage, ou d’être sur un bateau de pêche en haute mer. À mon avis, la décision est précipitée. S’il y a des secteurs économiques importants qui ne peuvent pas redémarrer leur activité, de manière sûre et contrôlée, ils pourraient finir par disparaître. Cela pourrait arriver au football professionnel."

Au-delà du football, Roxana Maracineanu a entamé un "tour d’Europe" pour consulter ses homologues et aborder les questions générales relatives au sport. Ainsi, la ministre des Sports s’est déjà entretenue, selon son ministère, avec ses homologues allemand et italien, et doit faire de même ce jeudi avec son homologue espagnol.

Si la reprise du sport professionnel a été évoquée, le but était, toujours selon le ministère, les conditions de reprise de la pratique du sport au quotidien a également abordé, alors que la France a d’ores et déjà indiqué que cette reprise devrait se faire de manière "individuelle", tout en respectant les gestes barrières et les règles sanitaires. Le but : s'informer mutuellement des différentes avancées selon les pays et tenter de trouver une cohérence à l'échelon européen, selon les situations sanitaires, différentes selon les pays touchés.