Coupe de France : Pontivy, une ville et deux clubs à jamais dans l'histoire du foot français

Par le passé, les deux clubs historiques de la cité morbihannaise ont connu des glorieuses épopées dans la Coupe nationale. On retient bien sûr le très beau parcours de la Garde Saint-Ivy de Michel Jarnigon, tombée en 2000 face à l'AS Monaco en huitièmes de finale (4-0). "La GSI a une culture Coupe et a déjà connu plusieurs beaux parcours", raconte l'entraîneur du club entre 1986 et 2004 à nos confrères de Ouest France. "Une fois qu'il y a eu 2-3 parcours, on peut dire que ça fait partie de l'ADN du club. Ce sont tellement des sensations qui sortent de l'ordinaire que les joueurs aiment ça, ils se subliment."





On se souvient sans doute un peu moins du Stade Pontyvien, première formation de DH à jouer un huitième de finale... en 1953, battu par Lille (7-0), futur vainqueur de la Coupe de France. "Tout le monde était derrière nous. On jouait le dimanche, mais les patrons avaient donné congé le samedi à tous les employés et l'inspecteur d'académie avait fait pareil pour les écoliers et les enseignants", se remémore pour Le Télégramme l'un des rares survivants, André Mallardé, 86 ans aujourd'hui. Mais jamais les deux équipes de Pontivy n'étaient parvenues à vivre simultanément la même aventure.