Diego Maradona conseille à Lionel Messi de ne pas revenir en équipe d'Argentine

L'Argentine et Messi, c'est fini ? Depuis la désillusion du Mondial 2018 durant lequel l'Albiceleste a été éliminée en huitième de finale par l'équipe de France (4-3) après avoir livré des prestations médiocres en phase de groupe, la question de l'avenir de Lionel Messi en sélection nationale alimente les spéculations. Le tout alors que le génie du FC Barcelone a choisi de faire un "break" et de ne pas reporter le maillot bleu et blanc d'ici la fin de l'année 2018.





Une autre légende argentine et non des moindres, Diego Armando Maradona, a tenu à s'exprimer concernant l'avenir de La Pulga. Selon lui, le joueur de 31 ans devrait raccrocher définitivement avec l'équipe nationale. "Je conseillerais à Messi de ne plus revenir en sélection. Dans le football argentin, tout est toujours de sa faute, même une défaite de la sélection U15."