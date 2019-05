Football : Eden Hazard transféré au Real Madrid pour près de 100 millions d’euros

La rumeur courait depuis un petit moment déjà : Eden Hazard va bel et bien quitter Chelsea pour rejoindre le Real Madrid. L’Equipe l’annonce dans son édition du mardi 14 mai : "L’accord entre les deux clubs, tout comme celui entre l’équipe madrilène et l’ancien Lillois, a été trouvé il y a plusieurs semaines déjà".





L’annonce officielle ne devrait toutefois pas avoir lieu avant la finale de la Ligue Europa, le 29 mai entre Arsenal et Chelsea, afin de ne pas perturber la préparation des Blues, avec qui le joueur belge boucle sa septième saison.





En fin de contrat dans un an, Eden Hazard a jusqu’ici refusé de le prolonger, et n’a pas caché son envie de rejoindre un jour le Real. Son transfert devrait avoisiner les 100 millions d’euros, rapporte le quotidien sportif. Une valeur proche des transferts de Cristiano Ronaldo (94 millions en 2009) et Gareth Bale (100 millions en 2013).





"J’ai pris ma décision mais il ne s’agit pas que de moi", déclarait le capitaine des "Diables rouges" après le match contre Leicester. Eden Hazard "a été un grand joueur de Chelsea pendant sept saisons et maintenant il est temps de respecter sa

décision", a de son côté déclaré dimanche à la BBC Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues.





En 2017, Zinedine Zidane avait déjà tenté de recruter l’attaquant de 28 ans : un transfert finalement bloqué par une blessure du Belge et les exigences financières de Chelsea.