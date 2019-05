Football féminin : les supporters ont assisté à l'entraînement à Perros-Guirec

La finale de la Coupe de France Féminine de football s'est déroulée dans la soirée du 8 mai 2019 à Châteauroux. Lyon est sorti vainqueur de ce match contre Lille avec 3 buts à 1. Parmi les Lyonnaises, 7 joueuses vont participer à la Coupe du Monde qui débutera le 7 juin 2019 au Parc des Princes. Quant aux Bleues, elles sont à Perros-Guirec pour commencer leur entraînement. Les supporters y sont également nombreux pour les assister, malgré le vent et les grisailles.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.