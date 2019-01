Football féminin : qui est Eugénie Le Sommer ?

Du haut de ses 1m60 et de ses 29 ans, Eugénie Le Sommer ne passe pas inaperçue avec son sourire et son caractère. C'est la meilleure buteuse de l'équipe de France féminine de football. Avec déjà 73 buts à son actif, elle est considérée comme l'une des meilleures attaquantes au monde. Pour cette année 2019, son rêve serait de soulever la Coupe du monde.



