Football : Kylian Mbappé et le roi Pelé se sont rencontrés

La rencontre entre Kylian Mbappé et le roi Pelé le 2 avril 2019 a marqué l'histoire du football. Bien que les deux hommes ne se soient jamais croisés auparavant, ils ont partagé une complicité naturelle et une admiration mutuelle. Âgé de 78 ans, le roi Pelé a commencé sa carrière à dix-sept ans. Kylian Mbappé, de son côté, a 20 ans et a été désigné comme le successeur de la légende brésilienne. Pour l'attaquant français, cette rencontre a été "une fierté sans nom".



