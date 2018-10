Monaco officialise la fin de son idylle avec Leonardo Jardim

Initialement sous contrat jusqu'en 2020 avec le club de la Principauté, Leonardo Jardim pourrait être indemnisé autour de sept millions d'euros suite à son licenciement. Sur le site de Monaco, il a tenu à adresser quelques mots. "Je suis reconnaissant et fier d’avoir pu entraîner l'AS Monaco durant plus de quatre années. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même et travaillé avec passion. Nous avons remporté de grandes victoires ensemble et je garderai toujours ces souvenirs en moi. Daghe Munegu", a-t-il expliqué. Quasi anonyme à son arrivée, il repart en s'étant fait un nom qui attise aujourd'hui l'intérêt des ténors européens.