Football Leaks révèle les folies du Barça pour conserver Lionel Messi, payé plus de 100 millions d'euros par an

On était loin, très, très loin du compte. On savait que le salaire annuel net de Lionel Messi avait connu une inflation record en passant de 12 millions en 2012 à 22,8 millions d'euros en 2014. On croyait que le nouveau contrat paraphé le 25 novembre dernier avait permis à l'Argentin de doubler ses émoluments annuels, pour atteindre 40 millions d'euros environ. Mais force est de reconnaître que nos calculs étaient faux. Selon les documents issus de Football Leaks et révélés ce vendredi par Mediapart, les revenus cumulés du quintuple Ballon d'Or à Barcelone atteignent plus de 100 millions d'euros brut par an.





"C'est la première fois dans l'histoire du foot qu'un joueur obtient un revenu garanti qui dépasse les 100 millions d'euros par saison", soit 400 millions sur quatre ans, relève Mediapart, qui à titre comparaison explique que Cristiano Ronaldo touche deux fois moins que Lionel Messi. Même s'il faut relativiser cette (énorme) somme, puisqu'on parle en brut, et non en net. Ainsi, après le passage par la "case" impôts, sur les 100 millions brut gagnés par "La Pulga", il lui en resterait un peu moins de 50 millions net. Chaque heure, il perçoit ainsi 11.922 euros (hors prime). Soit un salaire de 286.140 euros par jour.