Football : les Bleus affronteront l'Irlande en match amical

Pour les Bleus, l'échauffement pour le Mondial de football 2018 commence dès ce lundi 28 mai face à l’Irlande. Ils joueront devant plus de 70 000 personnes au Stade de France. Notons que sur les 23 joueurs de l'équipe de France, six seulement étaient déjà présents à la Coupe du monde 2014. Quels sont les enjeux de ce match ? Plus de détails avec Jean-Marie Bagayoko, en direct d'Enghien-les-Bains.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.