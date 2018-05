Football : les Herbiers, accueillis en héros chez eux

Quelques jours après leur défaite face au PSG lors de la Coupe de France, et après avoir été relégués en quatrième division, les Herbiers sont de retour chez eux. Malgré la déception, ils ont été acclamés par leurs supporteurs, venus par milliers. Pour ces derniers, leur équipe de football leur a mis des étoiles plein les yeux. Une fête a été organisée en l'honneur des joueurs, et comme au Stade de France, les plus motivés sont restés debout jusqu'au petit matin.



