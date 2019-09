Football : les raisons d'un couac lors du match France-Albanie

JT 20H - L'hymne national de la principauté d'Andorre a été diffusé à la place de celui de l'Albanie. Et le speaker s'est excusé auprès des Arméniens. La colère des supporters albanais a rivalisé avec l'embarras tricolore.

Que s'est-il passé au Stade de France dans la soirée du samedi 7 septembre ? Les Bleus affrontaient l'Albanie en match de qualification pour l'Euro 2020. Mais la soirée a commencé par un incident diplomatique des plus embarrassants. L'hymne national diffusé n'était pas celui de l'Albanie et en s'excusant, le speaker s'est trompé. Les Albanais ont moyennement apprécié.



