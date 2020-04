Ligue 1 : le classement figé, le PSG sacré champion 2020

Lors de l'annonce du plan de déconfinement mardi à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fin de la saison des sports professionnels, notamment celle de football, incluant de fait la Ligue 1 et la Ligue 2. Ce jeudi, à l'issue d'une réunion extraordinaire du bureau de la Ligue de football professionnel (LFP), l'arrêt des championnats professionnels a été confirmé et le classement figé à l'issue de la 28e journée.

Lille, Reims et Nice sont quant à eux qualifiés pour la Ligue Europa, dans l'attente d'une décision sur la tenue ou non de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, privant l'Olympique Lyonnais de coupes d'Europe. Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2 alors que Lorient et Lens sont quant à eux promus en Ligue 1.

Selon Didier Quillot, le directeur général de la LFP, il n'y aura que deux montées et deux descentes entre la L1 et la L2, annulant de fait les barrages et sauvant Nîmes, actuellement 18e de L1. Il a ajouté que les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue pourraient se dérouler au début du mois d'août. Le DG de la LFP a également indiqué la volonté de l'instance de démarrer la saison 2020-2021 "au plus tard" lors du week-end du 22 et 23 août prochain.