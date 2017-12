Football : mais c'est quoi ce "Boxing Day" dont on parle toujours à Noël ?

Conduite à gauche, fidélité à la livre sterling… l’Angleterre et le Royaume-Uni ne font jamais rien comme tout le monde. Il en va de l'économie comme du football. Quand les autres championnats européens font relâche durant la trêve des confiseurs, la Premier League, elle, joue les prolongations. Et cela fait des lustres que cela dure. Depuis la fin du XIXe siècle, on joue le 26 décembre au Royaume-Uni. C’est le fameux "Boxing Day".



Un des rares jours fériés au Royaume-Uni

Et ne vous méprenez pas, cette appellation n’a rien à voir avec la boxe. Selon une des versions les plus acceptées outre-Manche, elle provient d’une vieille tradition. Le lendemain du festin du Christmas Day – le 25 décembre –, les lords de l’Angleterre victorienne avaient l’habitude d’offrir aux domestiques des boîtes contenant des cadeaux, des étrennes ou des restes de nourritures, les fameuses "Christmas Boxes". Pour l’Angleterre d’en-bas, c'est également, à l'époque, le seul jour de l’année chômé. Un jour de repos mis à profit pour se distraire et faire la fête. Et donc pour regarder du foot.





Le 26 décembre, en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande, les stades sont donc pleins comme des œufs. A l’instar des enceintes de rugby et des hippodromes. Audiences TV et recettes garanties. Au final, tout le monde, y compris les diffuseurs, nationaux et étrangers, semble y trouver son compte... sauf peut-être les principaux intéressés : les joueurs eux-mêmes. Par le passé, Arsène Wenger, Gérard Houllier, Sven Goran Eriksson et même Sir Alex Ferguson ont ainsi réclamé l’instauration d’une trêve hivernale. En vain. On ne balaie pas un millénaire d’insularité par un simple coup de gueule.





A noter que deux matches ont été décalés, l'un mercredi, l'autre jeudi.



Une tradition qui a fait des émules

Cette aubaine s'est même exportée de notre côté de la Manche. Si les footeux reprendront le 6 janvier avec la Coupe de France les rugbymen du Top 14, eux, joueront le 30 décembre !