Football : Nantes sanctionné par la LFP pour usage de fumigènes... lors des hommages à Sala

C’est une sanction qui en surprend, et en indigne, plus d’un. Mercredi 20 février, Nantes a été sanctionné par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour l’utilisation par ses supporters de fumigènes lors des matches de Ligue 1 contre Saint-Etienne et Nîmes. Or ces fumigènes ont été utilisés dans le cadre des hommages rendus à Emiliano Sala, l’ancien joueur du club décédé dans un accident d’avion.





Pour l’ "usage d'engins pyrotechniques et jets d'objets" lors du match contre l'AS Saint-Etienne le 30 janvier, le FC Nantes se voit infliger 16.500 euros d’amende. Cette rencontre était la première disputée par les Canaris en Ligue 1 après la disparition de leur ancien attaquant argentin le 21 janvier au soir.





Pour ces mêmes raisons, une amende de 4.500 euros a également été infligée aux Nantais, pour la réception de Nîmes le 10 février, trois jours après l'officialisation de la mort d'Emiliano Sala.