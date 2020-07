Football : pas de Ballon d'Or en 2020

L'hebdomadaire a considéré que "l'équité qui prévaut pour ce titre honorifique ne pourrait être préservée, notamment au niveau statistique et également de la préparation puisque tous les aspirants à la récompense ne pourraient pas être logés à la même enseigne". France Football a précisé dans son communiqué préférer "une petite entorse (ndlr : à son histoire) à une grosse cicatrice".

Lionel Messi (FC Barcelone), sacré en 2019, détient le record du plus grand nombre de Ballons d'Or. Il en a obtenu six, soit un de plus que son grand rival Cristiano Ronaldo. Depuis 2008, les deux monstres du football mondial ont raflé presque tous les globes ; Luka Modric ayant réussi à s'intercaler en 2018.

Chez les dames, la récompense, créée en 2018, a couronné Ada Hegerberg puis Megan Rapinoe. Les autres trophées récompensant le meilleur jeune et le meilleur gardien ne seront pas non plus remis.