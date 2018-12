Premier League : mais c'est quoi ce "Boxing Day" dont on parle tous les ans à Noël ?

Et le rendez-vous est plébiscité par les supporters. À ce moment de l'année, le taux de remplissage dans les stades anglais avoisine les 95 à 100%. Audiences TV et recettes garanties. Au final, tout le monde, y compris les diffuseurs, nationaux et étrangers, semble y trouver son compte... sauf peut-être les principaux intéressés : les joueurs eux-mêmes. Par le passé, Sven Goran Eriksson, Sir Alex Ferguson et plus récemment Jürgen Klopp ont ainsi réclamé l’instauration d’une trêve hivernale. En vain. Le "Boxing Day" traverse les époques, conservant une vieille tradition comme les aiment tant les sujets de Sa Majesté.