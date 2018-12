José Mourinho viré de Manchester United : qui sont les candidats à sa succession ?

La nouvelle est tombée ce mardi matin. José Mourinho, en poste depuis mai 2016, a quitté Manchester United "avec effet immédiat", comme l'annonce le club mancunien ce mardi matin dans un communiqué sur son site officiel. Le Portugais à peine parti, sa succession agite d'ores et déjà les médias britanniques et européens. Ainsi, selon la BBC, plusieurs changements vont intervenir dans les prochains jours, avec la probable nomination d'un directeur du football et d'un entraîneur intérimaire extérieur au club, alors que Michael Carrick et Kieron McKenna devraient diriger l'entraînement de l'équipe première des Red Devils pour les deux prochains jours.