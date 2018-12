Cris racistes envers Koulibaly, affrontements meurtriers entre supporters : onde de choc en Italie après le match Inter Milan-Naples

"Déçu de la défaite et surtout d'avoir abandonné mes frères. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. D'être Français, Sénégalais, Napolitain. D'être un homme", a ainsi tweeté en italien le joueur formé à Metz. Son entraîneur, l’ancien boss du PSG Carlo Ancelotti, a déploré sur la chaîne Sky le manque d’initiatives des autorités durant la rencontre : "On a demandé trois fois la suspension du match et il y a eu trois annonces. Mais le match a continué."





Ce triste événement a été dénoncé quelques heures plus tard par la superstar portugaise de la Juventus Turin Cristiano Ronaldo qui, dans un post Instagram, a dit "non au racisme et à toutes offenses et discriminations." Acteur hyper influent du football mondial et nouvel agent de Koulibaly, Mino Raiola a également réagi : "Si l'Italie ne parvient pas à battre ce cancer, alors elle n'a pas d'avenir. Le football est un miroir de la société. Il faut un objectif unique, il faut du courage, il faut des idées saines, il faut des 'couilles'."