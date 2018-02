Trois mois après son "high-kick" à un fan de l’OM, Patrice Evra signe son retour

"I love this game." Le temps passe mais Patrice Evra ne change pas. Trois mois après avoir infligé un spectaculaire coup de pied à un supporter de l’OM, le 2 novembre, lors d’un match d’Europa League face aux Portugais de Guimaraes, le latéral gauche a en tout cas usé une nouvelle fois de sa célèbre punchline pour signifier son retour dans la partie.





Sans club depuis son exclusion consécutive à son "high-kick", le Français de 36 ans s’est engagé ce mercredi avec les Londoniens de West Ham jusqu’en juin prochain. Un bail de courte durée qui lui permet de retrouver la Premier League trois ans et demi après son départ de Manchester United pour la Juventus Turin. "Merci à West Ham de m'avoir donné l'opportunité de me réveiller chaque matin pour travailler et me battre pour ma nouvelle équipe", a écrit le joueur sur son compte Instagram. Pour mieux séduire des fans dubitatifs ?