France 98-FIFA 98 : un match de légende fort en émotion

Pour la dernière fois, les champions du monde de 1998 se sont retrouvés sur un terrain de football le 12 juin 2018. Ils ont affronté une sélection FIFA de la même année dans un match à l'issue duquel ils sont sortis vainqueurs. Forte en émotion, cette rencontre a été marquée par l'esprit de 1998. Et pour le plus grand bonheur de ses supporters, c'est Zinédine Zidane qui a montré la voie.



