L'idée d'un match entre l’Algérie et la France en 2020 devient concrète (et les Algériens sont enthousiastes)

FOOTBALL – Après une rencontre avec son homologue français lundi, le président de la Fédération algérienne de football a annoncé l’organisation d’un match France-Algérie "dans un futur proche", dans la foulée de la victoire (3-0) des Fennecs mardi soir contre la Colombie... à Lille.

On a eu une très belle ambiance. On s’est senti à la maison. - Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien

Surtout, ce qui fait obstacle depuis de longues années, à savoir la crainte de débordements liés à l’histoire commune entre les deux pays, ne s’est pas vu mardi au stade Pierre-Mauroy. Bien au contraire : les présents ont tous décrit une atmosphère bon enfant. "On a eu une très belle ambiance. On s’est senti à la maison. Les choses se sont bien déroulées. Alors oui, on aimerait bien rejouer en France, à Marseille, Nice ou même Paris", a ainsi lâché le sélectionneur, Djamel Belmadi.

On aimerait vraiment rejouer ici. On en parle avec les autres joueurs. C’est exceptionnel. - Riyad Mahrez, star de l'équipe d'Algérie

Même son de cloche du côté de la star absolue de l’équipe, Riyad Mahrez, ailier de Manchester City, par ailleurs auteur d’un doublé face aux Colombiens : "L’ambiance a été magnifique. C’est pour ça qu’on aime notre public. On aimerait vraiment rejouer ici. On en parle avec les autres joueurs. C’est exceptionnel." Autre source de motivation : "On veut jouer contre les meilleurs pour devenir encore meilleurs. Jouer les champions du monde, on le veut, tout le monde a envie de voir ça, et je vous garantis qu’en Algérie tout se passera bien", a encore insisté Djamel Belmadi.

Lequel considère que cette rencontre à Lille "était aussi un test, d’une certaine manière, pour voir si les choses se passent bien. Elles se sont bien passées, alors que certaines villes ont refusé de nous accueillir." Mardi, le match a seulement été perturbé par quelques timides sifflets durant l’hymne colombien, vite couverts par les applaudissements du reste du stade, l’allumage de fumigènes ayant entraîné une courte interruption, et la tentative d’intrusion, vite empêchée, de deux hommes en toute fin de match. Aucune date, ni aucun lieu, n’ont pour l’heure été arrêtés concernant l’amical à venir, même si l’automne 2020 à Oran tient la corde. L’essentiel est ailleurs : il faudra sans doute, cette fois, attendre moins de onze ans pour revoir les champions d’Afrique sur notre sol. Champions d’Afrique dont, soit dit en passant, sept des onze titulaires sont nés en France.