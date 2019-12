Noël Le Graët sceptique quant à la tenue d'un match Algérie-France en 2020

Les retrouvailles footballistiques entre la France et l’Algérie sont encore remises à plus tard. Lors de la conférence de presse tenue par le président de la Fédération française de football (FFF) pour annoncer la prolongation du contrat de sélectionneur de Didier Deschamps, Noël Le Graët a expliqué pourquoi le match amical Algérie-France, en discussions depuis des mois, ne pourrait pas se tenir début 2020. "Ma volonté est toujours d’aller là-bas. C’est extrêmement difficile, d’abord de trouver des dates. Entre les dates des qualifications et la Ligue des nations c’est très compliqué", a-t-il souligné, affirmant que sa volonté restait ferme.

Noël Le Graët a réaffirmé qu’il rêvait de pouvoir organiser dans un avenir proche un duel entre les champions du monde 2018 et les champions d’Afrique 2019. "On a l’impression que la France ne pourra jamais rencontrer l’Algérie, mais moi j’ai tellement envie. Ce sont les deux seuls pays pratiquement qui ne peuvent pas se rencontrer, alors qu’il y a un attachement", a-t-il souligné, rappelant les liens historiques et culturels entre les deux pays.

Concernant les matches des Bleus programmés au premier semestre 2020, qui doivent permettre à l’équipe de préparer au mieux l’Euro (12 juin-12 juillet), Deschamps a indiqué que son équipe disputerait quatre rencontres de préparation, contre des adversaires pour l’heure non communiqués. "On aura deux matches au mois de mars, ce sera en France, les adversaires on les communiquera quand ce sera décidé. Et avant l’Euro, on aura aussi deux matches de préparation, le 1er juin et le 8 juin, les deux seront en France", a dit le sélectionneur, sans fournir plus de précision. Ce dernier a lâché dans un sourire : "Il y aura de beaux matchs quand même."