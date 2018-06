France-Australie : des supporters stressés et soulagés

Les doutes et les espoirs de l'équipe de France sont aussi partagés par leurs supporters. En effet, ils traversent et torturent également l'esprit de ces derniers. Malgré cette tension, les fans ont été nombreux à répondre présent lors du premier match des Bleus. Qu'ils soient en week-end ou au travail, qu'ils suivent le football toute l'année ou tous les quatre ans, les supporteurs ont été en complète communion avec l'équipe de France lors de son face-à-face avec l'Australie.



