France-Brésil : les yeux sur les Bleues

Premier choc de cette Coupe du monde pour les Bleues. Dans trois quarts d'heure, elles affronteront les Brésiliennes au stade Océane du Havre. Plus de 26 000 spectateurs y sont attendus. Une rencontre lors de laquelle toute défaite sera fatale. À Paris, à Marseille... Tous les supporters ont manifesté leur soutien à l'équipe tricolore.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23 juin 2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.