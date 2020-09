France-Croatie : les questions qui se posent après la (petite) victoire des Bleus en Suède

C'est long, dix mois d'interruption. Cela fait parfois oublier certaines choses. Par exemple que, avant la mise au repos forcée due à la pandémie, Didier Deschamps avait pour la première fois aligné son équipe dans un schéma en 3-5-2 (trois défenseurs, cinq milieux et deux attaquants) lors d'un déplacement, victorieux (0-2), en Albanie fin 2019. Le sélectionneur a donc insisté en redisposant ses hommes ainsi pour la reprise de samedi, ce qui indique qu'il ne s'agit pas d'un simple test, ni d'un recours ponctuel. D'ailleurs, l'actuelle liste des 23, qui contient plus de défenseurs centraux qu'à l'accoutumée, a été spécifiquement construite autour de ce schéma. C'est donc le long terme qui est visé. Cela passe, fatalement, par sa reconduction ce mardi.

La question mérite d'être posée. D'abord parce que l'intéressé, dimanche dans Téléfoot, a confié avoir "toujours mal" à la cheville qui l'a conduit à quitter ses partenaires dès la 57e minute de Suède-France. Ensuite parce que le match en retard de la 1ère journée de Ligue 1, Lens-Paris, décalé à la demande du PSG, se jouera finalement le jeudi 10 septembre... Soit deux petits jours après France-Croatie. Un délai trop juste pour que le joueurs puisse débuter les deux rencontres. "On verra, je ne suis contraint à rien", avait répondu le coach à ce sujet la semaine dernière. Il ne jouera sans doute pas plus d'une mi-temps.

Le fameux "jamais deux sans trois" s'est confirmé, samedi en fin de match, avec le troisième pénalty de rang raté par Antoine Griezmann en équipe de France. Dès lors, ne vaudrait-il mieux pas confier la tâche à un autre joueur ? Réponse de Didier Deschamps : "Le seul problème qu’il a, et qu’il a eu lorsqu’il avait raté les deux derniers, c’est qu’il ne se retrouve plus à les tirer en club (Lionel Messi les tire à Barcelone, ndlr). Forcément, il ne s’entraîne pas à les tirer. C’est quand même un exercice spécifique, avec un positionnement de pied, une habitude... Mais à partir du moment où il se sent bien et qu’il a envie de les tirer, il les tirera. Ce n’est pas parce qu’il en a raté trois que ça changera." La décision lui appartient donc.