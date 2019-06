France - Etats-Unis : les supporters des Bleues au rendez-vous

L'équipe de France dispute un quart de finale historique face aux États-Unis ce 28 juin 2019. Un match très attendu, car aucun billet n'est plus disponible sur le marché. Certains coupons ont d'ailleurs été proposés jusqu'à 10 000 euros. Aux Parc des Princes, les partisans des Bleues sont les premiers aux abords du stade. Comme à chaque rencontre, les supporters seront aux rendez-vous.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.