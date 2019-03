Équipe de France : la poisse poursuit Coman, forfait pour le match face à l'Islande

Invité de Téléfoot dimanche, Didier Deschamps s'était laissé le temps de la réflexion. "Je n'ai pas la réponse aujourd'hui (sur sa participation au match contre l'Islande, ndlr). Il n'y a rien de grave, ce n'est pas musculaire. C'est plus une douleur au dos qui irradie un peu derrière la cuisse. Il est dans le groupe. On verra aujourd'hui comment il évolue", avait-il déclaré. Après concertation et échange avec le joueur, la FFF a annoncé la mauvaise nouvelle, précisant que Coman ne serait pas remplacé.