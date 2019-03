Équipe de France : pourquoi les Bleus porteront un maillot inédit face à l'Islande

C'est un maillot-événement que les Bleus porteront lundi soir. À l'occasion de la réception de l'Islande (20h45) au Stade de France, match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020, les joueurs de l'équipe de France revêtiront une tunique collector au look plus "vintage" pour fêter le centenaire de la Fédération française de football (FFF), créée le 7 avril 1919.





Pour célébrer cet anniversaire, Nike a imaginé une tenue spéciale avec un design à l'ancienne qui a pour but "d'incarner l'histoire de la FFF". L'équipementier des champions du monde 2018 a retravaillé le blason du coq et a ajouté l'inscription "100 ans, 1919-2019". D'un ton plus clair que l'actuelle tunique tricolore, et muni d'un col polo, le maillot rétro ne sera porté qu'à une seule reprise. Une série limitée, tirée à 7000 exemplaires, sera disponible à la vente à partir de ce lundi 25 mars alors que le maillot "deux étoiles" se fait encore très rare dans les boutiques, huit mois après le sacre tricolore à la Coupe du monde.