Équipe de France : ce que Corinne Diacre va changer contre le Nigeria (et pourquoi)

Élise Bussaglia n’a plus ses jambes de 20 ans, et c’est en tirant la langue qu’elle a disputé la seconde période face à la Norvège, après l'intégralité du match d'ouverture. Mais, à 33 ans, une résurrection sera toujours possible dans les matchs-couperets et, en attendant, c’est Charlotte Bilbault qui prendra sa place au côté de l’inamovible capitaine Amandine Henry dans le binôme de milieux récupératrices ce lundi. Un choix qui est aussi tactique : "Les forces de Charlotte se situent dans le domaine athlétique, dans le combat", a en effet rappelé Corinne Diacre, qui sait que les Nigérianes lui opposeront un bloc compact et rugueux, face auquel l’aspect physique aura, cette fois, au moins autant d’importance que la dimension technique.