France VS Etats-Unis : tous derrière les Bleues à La Madeleine !

Les Bleues disputeront leur très attendu match contre les Etats-Unis au Parc des Princes ce 28 juin 2019. A La Madeleine, dans le Nord, les supporters français sont prêts pour cette rencontre. Les pronostics vont bon train : 4-0, 3-1, 1-0... mais toujours en faveur des Bleues. Ici, on croit en leur victoire, même si elles vont devoir faire face aux tenantes du titre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.