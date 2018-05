Gianluigi Buffon quitte la Juventus Turin après 17 saisons et laisse planer le doute sur son avenir

"Samedi, ça sera mon dernier match avec la Juventus. Finir cette aventure avec deux nouvelles victoires (en Championnat et Coupe d'Italie, ndlr) était important", a déclaré le portier italien âgé de 40 ans, lors d'une conférence de presse.





"Jusqu'à il y a 15 jours, j'étais sûr d'arrêter de jouer. Mais j'ai reçu des propositions stimulantes, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Hors du terrain, la plus intéressante m'a été faite par le président Agnelli", a-t-il dit à propos du président de la Juventus Andrea Agnelli. "La semaine prochaine, après quelques jours de réflexion sereine, je prendrai une décision définitive et certaine", a ajouté Buffon.

Selon la presse sportive italienne, Buffon aurait été contacté par des clubs de haut niveau, comme Liverpool, le Real Madrid ou le Paris SG.