Gordon Banks, le gardien de but anglais auteur de "l’arrêt du siècle", est mort ce mardi

La postérité tient parfois en un geste ou une parole. Pour Gordon Banks, illustre gardien de but de la seule équipe d’Angleterre sacrée championne du monde (en 1966), mort dans la nuit de lundi à ce mardi, c’est les deux. Le geste : un prodigieux arrêt réflexe, tout en détente horizontale, sur une tête de Pelé lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique, restée dans l’histoire sous l’appellation d’"arrêt du siècle". La parole : "J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté", prononcée par Pelé lui-même après le match de poules en question entre l’Angleterre et le Brésil, et restée elle aussi dans la légende.