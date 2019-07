Gueye en approche, Dybala pisté, Bale dans le deal Neymar ... Où en est le mercato du PSG ?

Dans les prochains jours, le club de la capitale espère l’arrivée de la sentinelle tant espérée depuis de longs mois par Thomas Tuchel. Et l’heureux élu pourrait se nommer Idrissa Gueye, récent finaliste malheureux de la CAN avec le Sénégal. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le club anglais d’Everton, le milieu récupérateur pourrait s’engager prochainement contre un montant avoisinant les 30M€, hors bonus, selon Le Parisien.





Une sixième recrue qui pourrait sonner la fin du mercato estival du club parisien, comme l’a indiqué le directeur sportif Leonardo après la rencontre amicale face à Nuremberg samedi (1-1). "Cette équipe est complète, déjà compétitive. Elle a tout : des jeunes, des joueurs présents depuis longtemps et très expérimentés... On avait parlé d'un défenseur central, et d'un milieu défensif. Le premier est arrivé avec Abdou Diallo, on cherche le second" a indiqué l’ancien milieu offensif parisien (1996-1997).