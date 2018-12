Amavi, Paredes, Havertz… Le PSG multiplie les pistes à l’approche du mercato hivernal

Mardi soir, au sortir de la victoire face à l’Etoile de Belgrade (4-1), le président du PSG Nasser al-Khelaifi a préféré calmer le jeu concernant le mercato hivernal au micro de RMC Sport : "Laissez-nous d’abord savourer ce match et cette qualification avec les joueurs et l’équipe. C’est le plus important. C’est encore très tôt pour parler du mercato. On a vraiment de très bons joueurs et une très bonne équipe. Je ne sais pas si on a besoin de joueur pendant le mercato, on est bien aujourd’hui." Reste à savoir si le discours est le même en coulisses …