Héritage des Bleues : la métamorphose du foot féminin

Le soutien du public n'a pas suffi vendredi soir au Parc des Princes. Les Françaises n'ont pas réussi à battre les meilleures joueuses du monde, les Américaines. Mais le bilan de ce mondial ne se limite pas à ce résultat. Pour le foot féminin de l'Hexagone, il y aura un avant et un après 2019.



