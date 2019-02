Herrera, Matic, Mata, Lingard ... hécatombe pour Manchetser United, 10 jours avant le match retour contre le PSG

Comme si cela ne suffisait pas, Marcus Rashford, la pépite des 20 fois champions d’Angleterre, a montré des signes de douleur tout au long de la rencontre, et ce dès la première période, juste après la blessure de Mata (25’). Absent surprise face à Liverpool, le Serbe Nemanja Matic s'est blessé ces derniers jours et pourrait être absent deux semaines, et ainsi louper le choc de C1.





Reste à savoir si tous ces joueurs seront remis le 6 mars prochain, sous peine de devoir "bricoler" face à des joueurs du PSG qui devraient probablement compter sur le retour d’une de leurs armes fatales, Edinson Cavani, absent au match aller, quand Neymar Jr ne sera probablement pas disponible.