Homophobie dans les stades : comment nos voisins européens perçoivent-ils la polémique ?

VU DE L’ÉTRANGER – Si la question de l’interruption des matchs en cas de manifestation homophobe en tribunes fait couler beaucoup d’encre en France, ce n’est pas forcément le cas chez nos voisins des quatre grands championnats européens. Passage en revue.

Si l’on a tendance à considérer que, en général, on manque de recul sur soi, cela devient sans doute bien pire quand la confusion règne à tous les étages d’une polémique prenant de l’ampleur, mêlant débat de société, supportérisme et justice sportive, voire pénale, dans le football. C’est ce qu’il se passe aujourd’hui en France depuis que le gouvernement et la Ligue de football professionnel (LFP) ont entrepris de lutter contre l'homophobie dans les stades, entraînant des interruptions de match qui n’en finissent plus de faire débat.

Outre-Manche, l’homophobie est un sujet d'actualité central, y compris s’agissant de football. Si The Sun, le quotidien le plus lu du royaume, préfère consacrer ses pages de ce mercredi à des photos en maillot de bain de la sœur du défenseur français Aymeric Laporte, un tabloïd comme The Daily Mirror ou un quotidien aussi sérieux que The Guardian ont publié plusieurs articles sur le sujet dernièrement.

The Guardian analyse même la situation en profondeur, pointant un problème de communication entre les instances sportives françaises et les supporters, déjà échaudés par la multiplication des interdictions de déplacement, et résolus à en découdre précisément parce qu’ils n’ont pas été consultés sur cette épineuse question de leurs chants.

Il est, du reste, à noter que, au cœur du mois d’août, quand les interruptions de match battaient leur plein dans nos contrées, Ryan Atkin, premier arbitre professionnel à avoir publiquement révélé son homosexualité, répondait sans le savoir à Noël Le Graët dans les colonnes du Telegraph : "Les remarques homophobes doivent être traitées de la même manière que les remarques racistes", proclamait-il en effet.