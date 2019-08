Football : la LFP annonce une réunion entre associations de lutte contre l'homophobie et de supporters

Mercredi soir, la Ligue a sanctionné l'AS Nancy en fermant sa tribune Piantoni pour un match ferme, en raison des chants homophobes qui ont provoqué l'interruption du match de Ligue 2 entre Nancy et Le Mans le 16 août dernier. Depuis le début de la saison, trois matchs de Ligue et Ligue 2 ont été interrompus à cause de chants ou de banderoles homophobes, Nancy-Le Mans, Brest-Reims et Nice-Marseille.